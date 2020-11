Premiers aperçus de la presse pour le HomePod mini

C'est ce lundi 16 novembre que le HomePod mini sera officiellement disponible, une semaine après le lancement des précommandes . Comme à son habitude, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration certains journalistes et youtubeurs (dont un français !) qui nous livrent aujourd'hui un premier aperçu de la nouvelle petite enceinte connectée d'Apple.Les premiers retours sont plutôt positifs... pour les utilisateurs des différents produits et services d'Apple. Le HomePod mini offre en effet un niveau d'intégration inégalé avec l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, le Mac, l'écosystème de domotique HomeKit, CarPlay, Apple Music... Dans ce contexte, le HomePod mini offre une qualité de son jugée très correcte pour sa très petite taille, à un tarif bien plus abordable que le grand modèle, et c'est donc le choix par défaut pour un utilisateur de produits d'Apple voulant s'offrir une petite enceinte connectée. En revanche, l'assistant vocal Siri reste largement moins doué que ses concurrents Alexa et Google Assistant, qui jouissent d'ailleurs d'écosystèmes logiciels et matériels plus riches, et la qualité du son du HomePod mini est considérée comme inférieure à celle de l'Echo 4 ou du Nest Audio qui sont au même tarif.Le HomePod mini a rapidement vu ses délais s'envoler suite au lancement des précommandes vendredi dernier. Si vous commandez votre exemplaire aujourd'hui sur l'Apple Store , il n'est ainsi plus garanti de l'obtenir avant Noël ! Pour un achat ce jour, Apple indique ainsi une livraison entre le 21 et le 30 décembre... Vous pouvez tenter de gagner du temps en passant par un des revendeurs officiels, comme la Fnac ( blanc noir ), Darty ( blanc noir ) ou Boulanger ( blanc noir ).