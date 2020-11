macOS 11.0 Big Sur est disponible pour tous

Près de vingt ans après la sortie de la première version de Mac OS X, il est temps de changer de numérotation pour le système d'exploitation du Mac : macOS 11.0 , surnommé Big Sur, est de sortie ce soir ! Ce passage à l'unité supérieure, qui accompagne la transition du Mac vers les puces Apple Silicon , se traduit par une évolution majeure en terme de design, avec une interface fortement inspirée de celle d'iOS. Nouvelles icônes, plus de transparence, des coins plus arrondis... On retrouve également certains éléments qui ont fait leurs premiers pas sur l'iPhone, comme les widgets et le centre de contrôle en haut à droite de l'écran.Comme pour chaque nouvelle version de macOS, Apple a fait plus ou moins lourdement évoluer certaines applications. C'est notamment le cas de Messages qui gagne de nombreuses nouveautés déjà présentes sur iOS : nouveau moteur de recherche, effets visuels, conversations épinglées, réponses imbriquées, gestion des groupes... Apple a également fait évoluer Plans (favoris, Look Around, partage d'itinéraires avec ses amis...), et bien sûr Safari qui passe en version 14 avec de nombreuses nouveautés qui ont déjà été mises en place sur macOS 10.15 Catalina le mois dernier. On trouve également plein de petites retouches ici et là, et quelques fonctionnalités bien senties comme la bascule automatique des AirPods d’un appareil à l’autre.En terme de compatibilité, macOS 11.0 Big Sur abandonne les Macs de 2012. Pour pouvoir installer cette mise à jour, il vous faut un MacBook Air, un MacBook Pro ou un Mac Pro de 2013 ou ultérieur, un MacBook 12" de 2015 ou ultérieur, un Mac mini ou un iMac de 2014 ou ultérieur ou un iMac Pro.Cette mise à jour de macOS est très importante et malgré la longue période passée en version bêta ( depuis le 22 juin ), la peinture est encore très fraîche. Si vous utilisez votre Mac pour votre activité professionnelle, nous vous conseillons donc d'attendre un peu, par exemple la version 11.0.1 ou plutôt 11.0.2 dans les prochaines semaines, afin de ne pas prendre le risque d'avoir à essuyer les plâtres et laisser le temps aux développeurs tiers de finir d'adapter leurs applications. Si vous décidez de vous lancer maintenant, n'oubliez pas de profiter de l'occasion pour réaliser une petite sauvegarde de vos données. Comme d'habitude, vous trouverez macOS 11.0 Big Sur dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ».