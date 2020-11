Un lancement chaotique pour macOS 11.0 Big Sur

Avez-vous essayé d'installer macOS 11.0 Big Sur dans la foulée de sa sortie hier soir ? Avec 12 Go à télécharger, la mise à jour n'était déjà pas légère et c'était sans compter sur les difficultés d'Apple à répondre à l'explosion de la bande passante que ce lancement a généré : téléchargements extrêmement lents, plantages... Apple a fini par reconnaître le problème sur sa page État du système , qui indique que l'embouteillage a duré de 19h à 2h15 du matin.Les engorgements sont fréquents lors de la sortie de nouveaux systèmes mais il est rare que la situation soit aussi chaotique, entraînant des bugs en cascade sur toute une série de services d'Apple. Le lancement de macOS Big Sur a ainsi perturbé les itinéraires et la navigation de Plans, Apple Pay, FaceTime et iMessage, alors que les applications notariées ne parvenaient pas à se connecter aux serveurs d'Apple et pouvaient se retrouver impossibles à ouvrir si le Mac était connecté à internet... Tout semble désormais rentré dans l'ordre.