La suite iWork et GarageBand s'adaptent à Big Sur

• Nouveau design repensé sur macOS Big Sur ;

• Performances et efficacité améliorées sur les ordinateurs Mac avec la puce Apple ;

• Option permettant de personnaliser des couleurs de régions dans vos pistes ;

• Ajout de 1 800 boucles Apple Loops dans de nombreux genres variés, dont le hip-hop, le rap chill, la future bass, la new disco, la bass house et plus encore ;

• Ajout de plus de 190 patchs d’instruments et 50 kits de batterie vintage et modernes.

Dans la foulée du lancement de macOS 11.0 Big Sur hier soir, Apple a mis en place des petites mises à jour pour la suite iWork (Pages, Numbers et Keynote) ainsi que GarageBand pour les adapter au nouveau système. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités à se mettre sous la dent pour les logiciels de productivité d'Apple, qui ne font que s'adapter à la nouvelle interface de Big Sur et adoptent de nouvelles icônes inspirées d'iOS. Apple parle cependant d'améliorations de la stabilité et des performances, et la mise à jour est donc bien proposée pour les utilisateurs restant sur Catalina.Pour ce qui est de GarageBand, on a également droit à une nouvelle icône et à l'adaptation à macOS Big Sur, et Apple a profité de la mise à jour pour apporter quelques friandises. Cette nouvelle version requiert en revanche macOS Big Sur.