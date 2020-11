Final Cut Pro et Logic Pro perdent leur X

Final Cut Pro 10.5

• Performances et efficacité améliorées sur les ordinateurs Mac dotés d’Apple Silicon

• Analyse d’apprentissage automatique accélérée pour Smart Conform grâce au composant Apple Neural Engine sur les ordinateurs Mac dotés d’Apple Silicon

• Créez une copie de votre bibliothèque et transcodez automatiquement vos données en format ProRes Proxy ou H.264 avec différentes résolutions



Logic Pro 10.6

• Les performances et le rendement ont été améliorés sur les ordinateurs Mac dotés d’Apple Silicon.

• Contrôlez désormais le séquenceur pas à pas à l’aide de Logic Remote sur votre iPad ou iPhone pour créer des rythmes, des lignes de basse et des extraits mélodiques.

• L’app prend en charge tous les contrôleurs Novation Launchpad.

• Des améliorations ont été apportées à la stabilité et aux performances.



Motion 3.5

Sampler

• Créez et jouez d’instruments multi-échantillonnés sophistiqués par simples glisser-déposer.

• La nouvelle interface moderne propose la synthèse, le mappage et l’édition de zones en une seule et même fenêtre.

• L’éditeur de zone intégré offre un contrôle fin des points de début, de fin et de mise en boucle.

• L’éditeur de mappage permet une assignation rapide et polyvalente des échantillons sur tout le clavier.

• Flex Time a été intégré à Sampler, permettant aux sons d’être joués sur la même durée, indépendamment de leur tonalité.

• Tous les instruments existants de l’EXS24 sont pris en charge.



Quick Sampler

• Importez un simple fichier audio pour créer instantanément un instrument échantillonné jouable.

• Quick Sampler identifie automatiquement la note d’origine et les points de mise en boucle optimaux, et les adapte au tempo de votre projet.

• Utilisez le mode de découpe pour scinder un échantillon vocal ou de batterie en plusieurs découpes pouvant être déclenchées au clavier.

• Enregistrez des échantillons live à travers un micro, un matériel externe, une piste ou un bus quelconque.



Contenu supplémentaire

• Plus de 2 500 nouvelles boucles sont proposées dans une panoplie étendue d’instruments et de genres modernes et classiques, notamment Hip-Hop, Electro House, Reggaeton, Basse futuriste, Techno et des effets de transition.

• Inclut plus de 1 500 nouveaux patchs.



Fonctionnalités complémentaires

• Les performances et le rendement ont été améliorés sur les ordinateurs Mac dotés d’Apple Silicon.

• Affichez des partitions ou des lead sheets, et tournez les pages au fur et à mesure que vous jouez.

• Ajoutez Remix FX pour appliquer des effets créatifs tels que des filtres, des gates, des répétiteurs et du bitcrusher.

• À l’aide de commandes dédiées de modélisation du son, le module Drum Synth génère des sons de grosses caisses, de caisses claires, de toms et de charlestons synthétisés.

• Des améliorations ont été apportées à la stabilité et aux performances.

Le Mac est en train de passer à un nouveau chapitre. Suite au lancement de macOS 11 Big Sur hier soir, Apple a dévoilé tout un tas de mises à jour logicielles pour que ses applications prennent à la fois en charge ce nouveau système et les nouveaux Macs dotés de la puce Apple M1 qui sortiront la semaine prochaine.Les applications de production d'Apple ont reçu une mise à jour hier soir avec de nouvelles versions de Final Cut Pro Compressor et Logic Remote . Pour fêter le passage à macOS 11, Apple a adopté de nouvelles icônes à la forme inspirée des applications d'iOS, et le "X" de Final Cut Pro et de Logic Pro a été abandonné.La principale nouveauté de ces mises à jour consiste à prendre en charge les spécificités des nouveaux Macs avec la puce Apple M1, et notamment leur Neural Engine pour profiter des améliorations en apprentissage automatique pour de meilleures performances. Il y a tout de même quelques petites nouveautés pour Final Cut Pro, Logic Pro et Motion.