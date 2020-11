iOS 14.3, en bêta, apporte ProRAW à l'iPhone 12 Pro

Une semaine après la sortie d'iOS 14.2 , la première version bêta d'iOS 14.3 a été envoyée cette nuit aux développeurs. Cette future mise à jour apporte la prise en charge du format ProRAW de l'iPhone 12 Pro. C'est une nouveauté qui avait été présentée le mois dernier lors de la conférence de lancement des nouveaux smartphones pommés, mais Apple avait prévenu que la fonctionnalité serait lancée un peu plus tard.Le format ProRAW permet de réaliser des photographies en RAW tout en intégrant les données du pipeline d’images Apple, comme les réglages de réduction du bruit et d’exposition multiple. Cela permet une plus grande souplesse pour la modification de l'exposition et de la balance des blancs. Conséquence des informations supplémentaires, le réglage de cette fonctionnalité nous indique que le poids moyen des photos sera de 25 Mo.

Capture par MacRumors

Lors de la présentation du mois dernier, Apple avait promis que la prise en charge du format ProRAW serait amenée à l'iPhone 12 Pro d'ici la fin de l'année. iOS 14.3 va donc passer quelques semaines en version bêta et sera disponible dans le courant du mois de décembre.