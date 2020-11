Une nouvelle icône pour le casque audio d'Apple dans la version bêta d'iOS 14.3

Le futur casque audio d'Apple se montre encore, cette fois dans les entrailles de la version bêta d'iOS 14.3 dévoilée par Apple hier soir. Dénichée par MacRumors , une nouvelle icône révèle de manière schématique le design d'un casque au design particulier qui correspond bien à la description qu'en faisait Mark Gurman en avril dernier :Ce design est d'autant plus familier qu'il correspond plutôt bien aux images en fuite parues en septembre. Apple serait passée à deux doigts de la mise en production, ce qui explique l'apparition de photos volées, mais un problème de dernière minute aurait renvoyé le casque sur la planche à dessin.

Rendu 3D par MacRumors

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc