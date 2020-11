Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont arrivés !

Une semaine après l'ouverture des précommandes , les premiers exemplaires d'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max commencent à arriver chez leurs destinataires ce vendredi ! Le tout petit et le très grand smartphone d'Apple sont également arrivés en boutique... dans les pays où les Apple Stores sont ouverts, ce qui n'est pas le cas en France pour le moment. Pas question donc de manipuler les nouveaux téléphones d'Apple pour vous faire une idée de leur sensation en main.

Lancement des nouveaux modèles à Sydney (via Apple)

Les premiers retours au sujet de l'iPhone 12 mini sont enthousiastes , sauf en ce qui concerne l'autonomie qui est jugée un peu trop faible par rapport aux modèles plus grands qui disposent de batteries plus imposantes. Les premiers retours au sujet de l'iPhone 12 Pro Max sont également positifs , mais avertissent de la très grande taille de ce nouveau modèle qui ne facilite pas une bonne prise en main. Les améliorations portées aux appareils photos restent relativement marginales par rapport à l'iPhone 12 Pro.Les délais pour obtenir ces nouveaux modèles sur l'Apple Store sont d'environ deux semaines pour l'iPhone 12 mini et de trois semaines pour l'iPhone 12 Pro Max. Vous pouvez également retrouver tous les modèles d'iPhone 12 chez les revendeurs , mais il faudra encore attendre un peu pour les premières offres promotionnelles.