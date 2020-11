Les AirPods 3 lancés au printemps 2021 ?

C'est au printemps 2021 qu'Apple dévoilerait les AirPods 3, clame Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note de recherche . Le célèbre analyste, dont les sources sont généralement excellentes, rejoint le non moins fiable Mark Gurman qui annonçait la même chose le mois dernier. Ming-Chi Kuo affirme également qu'Apple reverrait le design de ses écouteurs sans fil l'année prochaine.Les AirPods 3 auraient un design plus proche de celui des AirPods Pro dont ils reprendraient une partie des composants, avec une tige raccourcie et des embouts remplaçables. Apple travaillerait sur une nouvelle puce permettant de faire des économies d'énergie, et les écouteurs pourraient donc gagner en autonomie. La fonctionnalité de réduction de bruit active resterait en revanche réservée aux modèles Pro. Concernant les AirPods Pro, une mise à jour serait également dans les tuyaux pour l'année prochaine mais Mark Gurman affirme qu'il ne faut pas attendre les AirPods Pro 2 avant la fin de l'année.Les futurs modèles d'AirPods pourraient intégrer la puce Apple U1, ou un dérivé de celle-ci, pour la prise en charge de l'Ultra Wideband qui permet une géolocalisation extrêmement précise. Le boîtier de recharge pourrait également intégrer les aimants de MagSafe pour améliorer la recharge sans fil, et il est possible qu'Apple profite de cette nouveauté pour activer la recharge inversée de l'iPhone et permettre la recharge du boîtier directement par le dos de l'iPhone 12.