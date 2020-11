Puce M1 : les dirigeants d'Apple fanfaronnent

C'est une conférence historique à laquelle nous avons assisté ce mardi : Apple a présenté la puce Apple M1 et dévoilé ses premiers Macs fonctionnant sous l'architecture ARM, celle utilisée sur l'iPhone depuis ses débuts. En abandonnant Intel et en concevant ses propres puces pour le Mac, Apple se devait de rassurer, à la fois sur sa capacité à assurer une transition logicielle sans encombre et sur sa capacité à faire mieux qu'Intel en terme de puissance et d'efficacité énergétique.Les présentations d'Apple ne manquent jamais de superlatifs, et il faudra attendre la sortie des premières machines la semaine prochaine pour pouvoir juger sur pièce. Il n'empêche qu'Apple a présenté des chiffres, tangibles et vérifiables, qui sont à peine croyables. Le MacBook Air avec puce Apple M1 est-il réellement jusqu'à 3,5x plus puissant que son prédécesseur ? Le MacBook Pro 13,3" peut-il réellement atteindre 20 heures d'autonomie en lecture de vidéos ? Trois hauts responsables d'Apple sont allés s'enthousiasmer dans les colonnes de The Independent : le patron du marketing Greg Joswiak, le responsable du logiciel Craig Federighi, et l'ingénieur en chef John Ternus.

Craig Federighi lors de la présentation de la puce Apple M1

Apple est parfaitement consciente du niveau d'attentes que cette annonce a suscité. Et elle en joue :, sourit Craig Federighi.John Ternus souligne l'allégresse des ingénieurs impliqués dans ce projet :Craig Federighi affirme qu'il est devenu clair, à un moment, que la puce Apple M1 était devenue bien plus performante que prévu. Et il donne rendez-vous la semaine prochaine :. Il se veut également rassurant sur le bon fonctionnement des machines :Cette confiance vient en partie de la précédente transition, du PowerPC vers Intel en 2006 :

John Ternus lors de la présentation de la puce Apple M1

Si cette transition se déroule de manière totalement transparente pour l'utilisateur, pourquoi ne pas en profiter pour souligner l'évolution par un changement de design ?John Ternus explique qu'Apple ne modifie pas ses designs juste pour le plaisir du changement :Et surtout, John Ternus souligne que: ces premières générations sont là pour rassurer, pas bousculer, en attendant l'artillerie lourde l'année prochaine. Coucou, l'iMac.S'attardant sur macOS 11.0 Big Sur , grosse évolution du système d'exploitation du Mac qui a été pensée pour accompagner le passage aux puces Apple Silicon, Craig Federighi affirme une nouvelle fois que l'évolution de l'interface n'est pas là pour préparer à l'arriver d'un Mac tactile :Pour Craig Federighi, c'est une question d'esthétisme et d'ergonomie dans un monde où l'on passe constamment d'un appareil à l'autre : on peut s'influencer pour plus de cohérence sans pour autant vouloir fusionner. Et plus les plateformes seront proches, plus les innovations des unes pourront bénéficier aux autres. Verdict dans quelques jours !