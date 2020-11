6G : Apple rejoint la Next G Alliance

Nous voilà en 2030, peut-être un peu plus tard, et Apple présente le premier modèle d'iPhone compatible 6G. C'est loin, très loin, et pourtant cela se prépare dès maintenant. Nous n'avons encore aucune idée des promesses de la future norme, et c'est justement sur cela que va plancher la Next G Alliance , un consortium qu'Apple vient de rejoindre en tant que membre fondateur. Une trentaine de grands noms de l'industrie, des fabricants aux opérateurs téléphoniques, va plancher sur l'évolution de la 5G et travailler sur le développement de la future norme 6G.

2030, Tim Cook n'a pas vieilli d'un poil

Dès ce lundi 16 novembre, les membres de la Next G Alliance vont se retrouver pour discuter de leurs objectifs et de leurs attentes sur les futures normes de réseaux mobiles. En ayant son rond de serviette à cette table, Apple pourra avoir une influence sur les prochaines normes et mieux préparer l'iPhone aux évolutions à venir.