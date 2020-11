Quels seront les prochains Macs sur Apple Silicon ?

Avec sa puce Apple M1 , Apple a marqué les esprits en promettant d'importants progrès à la fois en terme de puissance et d'efficacité énergétique, ce qui se traduit par une autonomie en nette hausse pour les ordinateurs portables. Après le MacBook Air , le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme et le Mac mini , quelles seront les prochaines machines à basculer sur l'architecture Apple Silicon ?Apple l'a rappelé en début de semaine, la transition du Mac vers les puces Apple Silicon se fera sur une période de deux ans. Sans le dire explicitement, Apple a bien fait comprendre qu'elle irait — logiquement — des ordinateurs les moins aux plus puissants, le temps de perfectionner son architecture et de créer les modèles de processeurs les plus musclés. On peut donc être à peu près sûr que le Mac Pro sera le dernier à rejoindre la fête en 2022. Entre temps, il faudra mettre à jour l'iMac et le reste des MacBook Pro, et Apple pourrait nous réserver quelques surprises.Pour ce qui est de l'iMac, bon nombre d'observateurs — y compris nous-mêmes — pensaient que le tout-en-un d'Apple ferait partie de cette première vague de mises à jour. C'est un ordinateur emblématique, et c'est également un ordinateur très populaire auprès du grand public, en tout cas en ce qui concerne le modèle 21,5" qui ne nécessite pas forcément une puissance démesurée. Une refonte est attendue de longue date, et l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait en juin dernier un modèle doté d'un écran d'une diagonale de 24" aux bordures réduites. Des mentions d'une prise en charge de la reconnaissance faciale de Face ID ont d'ailleurs été repérées dans la version bêta de macOS 11.0 Big Sur, signe qu'un iMac avec authentification biométrique devrait bien être dans les tuyaux.Il semblerait toutefois qu'Apple ait préféré ne pas se lancer sans pouvoir intégrer une carte graphique dédiée à son tout-en-un. En effet, Apple a déjà prévenu que les Macs dotés de puces ARM ne seraient pas équipés de cartes graphiques de marques tierces, et la puce Apple M1 se contente d'un processeur graphique intégré. Des indiscrétions parlent justement du lancement d'une carte graphique dédiée en 2021, ce qui devrait donc permettre à Apple d'enfin présenter sa refonte de l'iMac. Reste à connaître la segmentation à venir de la gamme : il est probable que le successeur de l'iMac 27" ne se contente pas d'une puce Apple M1 ou M2, mais nécessite une autre gamme plus costaude (Apple M1X ou M2X, sur le même principe que la puce de l'iPad Pro ?).

Concept d'iMac inspiré par l'iPad Pro — Par MacRumors

Pour ce qui est du MacBook Pro, la segmentation de la gamme pose également question. Avec la puce M1, Apple nous a montré qu'elle pouvait chambouler ses habitudes en équipant un MacBook Air et un MacBook Pro du même processeur. Il est donc difficile de se baser sur l'historique d'Apple avec les processeurs Intel pour tirer des conclusions sur la gamme à venir. Côté rumeurs, Ming-Chi Kuo promet en tout cas une bascule complète de la gamme au deuxième ou troisième trimestre de 2021, avec un passage à une diagonale de 14" aux marges réduites pour le petit modèle (uniquement celui avec quatre ports ?). L'adoption d'un écran Mini-LED serait également de la partie, et on imagine que le MacBook Pro 16" bénéficiera comme l'iMac d'une carte graphique dédiée.En attendant l'arrivée des modèles Apple Silicon, Apple pourrait-elle mettre à jour une dernière fois le MacBook Pro 16" avec un processeur Intel ? Dans une note de version d'une mise à jour de Boot Camp, Apple avait fait le mois dernier mention d'un MacBook Pro 16" de 2020 . Or, le MacBook Pro 16" n'a pas été mis à jour depuis 2019 et les Macs ARM ne prennent pas en charge Boot Camp. S'agissait-il d'une simple erreur ? Apple aurait pu sortir cette mise à jour cette semaine en même temps que les Macs avec puce M1, quitte à annoncer des délais importants si elle n'était pas tout à fait prête. Si la refonte avec Apple Silicon est bien prévue d'ici l'été prochain, le timing semble désormais un peu serré pour une ultime mise à jour...

(lire : Nouvelles rumeurs pour le MacBook Pro 14,1'' en 2021)

Si le Mac Pro bascule bien en 2022, Apple pourrait nous réserver une petite surprise un peu plus tôt en ce qui concerne les ordinateurs de bureau. Selon Mark Gurman, Apple préparerait un Mac Pro d'un nouveau genre qui aurait un design proche du modèle actuel mais qui serait deux fois plus petit. On ne sait pour le moment pas si ce modèle serait destiné à remplacer le modèle actuel ou si ce "Mac Pro mini" serait plutôt destiné à faire le lien entre le Mac mini et le Mac Pro. Il reste en tout cas un Mac mini avec processeur Intel au catalogue, et il nous montre deux éléments auxquels Apple s'attaquera sans doute l'année prochaine : la prise en charge du 10 Gigabit Ethernet et la possibilité d'aller au-delà de 16 Go de mémoire vive.