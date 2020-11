macOS Big Sur : des problèmes avec les MacBook Pro 13'' de 2013 et 2014

L'installation de macOS 11.0 Big Sur, dont la version finale est sortie la semaine dernière, semble poser problème avec un certain nombre d'utilisateurs de MacBook Pro 13,3" de fin-2013 et de mi-2014. On peut retrouver des témoignages sur les forums d'Apple Reddit ou encore MacRumors : les ordinateurs se retrouvent coincés sur un écran noir lors de l'installation et les différentes combinaisons de touches possibles au redémarrage du Mac ne permettent pas de débloquer la situation, le Mac devenant alors totalement inutilisable.Apple a réagi en invitant les utilisateurs concernés à se rendre dans un centre de réparation, et les ingénieurs de Cupertino seraient au courant du bug et travailleraient à la mise en place d'une solution que l'on espère rapide. Si vous possédez un MacBook Pro 13,3" de fin-2013 ou de mi-2014, il va sans dire que nous vous conseillons de rester sur une version antérieure de macOS en attendant d'y voir plus clair...