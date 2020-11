iPhone 12 : bientôt un correctif pour les appareils auditifs

L'iPhone 12 rencontre un petit problème de compatibilité avec les appareils auditifs certifiés, a confirmé Apple dans une note publiée sur son site web. Qu'il s'agisse de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12, de l'iPhone 12 Pro ou de l'iPhone 12 Pro Max, les quatre derniers modèles de smartphones d'Apple sont susceptibles de produire des sons anormaux. Apple décrit trois comportements erratiques : des parasites très bruyants, une coupure ou des interruptions du son et une déformation du son.Apple affirme être consciente du problème et promet l'inclusion d'un correctif dans une mise à jour d'iOS à venir. Si vous rencontrez un problème de son avec vos appareils auditifs depuis la réception de votre iPhone 12, pas de panique donc : le problème est logiciel et il suffit d'attendre un peu.