Un bug d'écran tactile sur l'iPhone 12 mini ?

De nombreux utilisateurs d'iPhone 12 mini rencontrent un problème de sensibilité de l'écran tactile de leur téléphone lorsque celui-ci est verrouillé. Les témoignages se sont multipliés ce week-end, sur les forums d'Apple ou de MacRumors , et on peut voir fleurir des vidéos qui nous montrent des utilisateurs ne pas parvenir à déverrouiller l'iPhone 12 mini ou utiliser les deux raccourcis sur le bas de l'écran pour allumer la torche ou accéder à l'appareil photo.Il semble que le problème ne survienne que lorsque l'iPhone est placé dans un étui de protection : une fois l'étui retiré, le comportement redevient tout à fait normal. Certains émettent l'hypothèse d'une interférence avec la coque, ses aimants MagSafe ou d'un défaut de terre : toucher le connecteur Lightning à travers la coque, brancher l'iPhone ou placer un petit bout d'aluminium sur un coin de l'étui pour faciliter le contact avec un doigt permettrait de résoudre le problème.Tout cela est très troublant mais encore très frais : il est trop tôt pour tirer des conclusions sur un éventuel problème matériel touchant l'iPhone 12 mini et les ingénieurs d'Apple sont sans doute déjà en train de tester toutes les configurations possibles pour isoler les raisons de ce bug. Espérons, s'il ne s'agit pas d'un simple bug logiciel, que cela ne soit dû qu'à quelques modèles de coques. Ce comportement n'est en tout cas pas généralisé : beaucoup d'utilisateurs d'iPhone 12 mini affirment ne pas rencontrer le moindre problème, avec ou sans coque.