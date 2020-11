Même avec Rosetta, la puce Apple M1 se démarque d'Intel

Les premiers benchmarks de la puce Apple M1 parus la semaine dernière ont fait grand bruit : le premier processeur d'Apple destiné au Mac a obtenu des scores époustouflants, faisant mieux sur un seul coeur que n'importe quel Mac doté d'un processeur Intel, et s'approchant du Mac Pro de 2019 en multicoeur. Aujourd'hui, un nouveau test extrêmement prometteur a fait son apparition, réalisé cette fois sur un MacBook Air avec une version de GeekBench destinée à fonctionner sur un processeur Intel.Les scores obtenus, de 1 313 en monocoeur et de 5 888 en multicoeur, sont donc ceux de Rosetta 2, le logiciel d'émulation mis en place par Apple au sein de macOS 11.0 Big Sur pour assurer le bon fonctionnement des anciens logiciels qui n'ont pas été mis à jour pour prendre en charge l'architecture ARM. La puissance est donc moindre, puisque les instructions x86 doivent être traduites à la volée, mais le résultat reste exceptionnel : malgré un recul de 23%, le MacBook Air avec puce Apple M1 reste en monocoeur devant tous les autres Macs équipés de processeurs Intel. En multicoeur, on est alors au niveau d'un iMac 27" avec un Core i5 hexacoeur 3,1 GHz de 2020, loin devant l'ancien MacBook Air qui atteignait un score de 2 901.

Graphique par MacRumors

Les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 ne devraient donc pas souffrir du manque d'optimisation des applications prévues pour les Macs avec processeur Intel. Et même à travers l'émulation de Rosetta, ils devraient rester nettement plus rapides que leurs prédécesseurs !Il subsiste de nombreuses questions sur les performances de la puce Apple M1, notamment sur l'impact qu'aura l'absence de ventilateur sur le MacBook Air, et il faudra donc attendre les premiers tests "dans la vraie vie" un peu plus tard cette semaine pour en avoir le coeur net. Ces premiers résultats sont en tout cas particulièrement alléchants !