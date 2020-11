Le MacBook Pro avec puce M1 testé sur Cinebench

Les premières livraisons des Macs équipés de la puce Apple M1 ont lieu aujourd'hui et une déferlante de tests ne devrait pas tarder à arriver. Un utilisateur néo-zélandais, un des premiers à avoir reçu sa machine grâce au décalage horaire, a partagé cette nuit les résultats de son MacBook Pro 13,3" intégrant une puce Apple M1 avec 8 Go de RAM sur Cinebench R23. La machine a obtenu des scores de 1 498 (monocoeur) et de 7 508 (multicoeur).Ces scores sont à comparer à ceux de la précédente génération, qui sont de 1 119 (monocoeur) et de 4 329 (multicoeur). C'est mieux que le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme, doté d'un Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, qui affiche des scores de 1 113 (monocoeur) et de 6 912 (multicoeur) sur le même test. C'est en revanche insuffisant pour battre le modèle haut de gamme, avec un Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, qui atteint des scores de 1 123 (monocoeur) et de 8 818 (multicoeur).

Photo par @mnloona48_

Voilà donc un nouveau test, après ceux de GeekBench , qui nous montre que la puce Apple M1 est d'une puissance tout à fait remarquable alors qu'il ne s'agit que d'un modèle d'entrée de gamme et que des déclinaisons plus ambitieuses seront créées pour les MacBook Pro avec quatre ports ainsi que les modèles 16". C'est de très bon augure pour la suite