MacBook Air M1 : un SSD réellement deux fois plus rapide

La puce Apple M1 est au centre des attentions suite à l'arrivée du premier MacBook Air à l'architecture Apple Silicon , mais une autre nouveauté majeure a été apportée au niveau du SSD : Apple a promis un stockage deux fois plus rapide que sur la précédente génération, et un premier test permet de confirmer que la mémoire flash du nouveau MacBook Air est une petite bombe. Avec près de 2,7 Go/s en lecture et 2,2 Go/s en écriture pour le modèle équipé de 256 Go de stockage, le nouveau MacBook Air fait effectivement deux fois mieux que le précédent modèle qui pointait à 1,2 Go/s en lecture et 1,3 Go/s en écriture.Alors que les premiers tests de la puce Apple M1 confirment des performances brutes hors du commun pour un processeur d'entrée de gamme, ces premiers Macs dotés de processeurs ARM promettent une nouvelle fois d'être des grands crus laissant loin derrière leurs prédécesseurs embarquant des processeurs Intel.