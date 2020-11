L'iPhone 12 mini montre ses intérieurs

L'iPhone 12 mini est arrivé chez iFixit qui s'est comme à son habitude empressé de le démonter pour nous montrer l'agencement de ses composants et surtout quelques différences avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro (6,1").Comme toujours, c'est la batterie qui prend le plus de volume au sein de l'iPhone 12 mini. Avec 8,57 Wh, elle est plus généreuse que celle de l'iPhone SE de 2020 (6,96 Wh) mais ne peut logiquement faire aussi bien que l'iPhone 12 (10,78 Wh). Il n'y a pas la moindre place de disponible au sein du téléphone et pas de cache en plastique comme sur l'iPhone 12 pour prendre la place du troisième appareil photo du modèle Pro : là où l'iPhone 12 est une version moins haut de gamme de l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 mini a bien été pensé comme un modèle à part.L'iPhone 12 mini embarque également un Taptic Engine plus petit que l'iPhone 12 classique, alors que la taille de ce moteur de vibrations a déjà été réduite dans les grands modèles.Apple a retravaillé l'intégration des composants de Face ID pour réussir à caler tous les composants dans un espace aussi compact. Les capteurs ne sont néanmoins pas plus petits que sur les plus grands modèles.La carte mère ne présente pas de surprise majeure par rapport à celle des autres modèles. La largeur de celle-ci, qui implique aussi celle de la batterie, est définie par la carte SIM d'un côté et la puce Apple A14 de l'autre.L'iPhone 12 mini est tellement petit qu'Apple n'a pas eu la place pour caler tous les aimants du système de recharge magnétique MagSafe . Comme vous pouvez le voir sur la vue éclatée ci-dessous, le cercle d'aimants sur le fond du châssis n'est pas totalement complet !Notons une particularité intéressante au niveau des appareils photos : iFixit a pu échanger sans problème les modules de deux iPhone 12 mini, une opération qui ne fonctionne pas correctement sur l'iPhone 12 classique. Il n'y a pour le moment pas d'explication sur cette différence, mais c'est une bonne nouvelle pour les réparations. Comme l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 mini écope d'une note de réparabilité de 6 sur un total de 10.