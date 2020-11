Retours : les premiers Macs avec puce Apple M1 impressionnent

Les premiers Macs à être équipés de la fameuse puce Apple M1 sont là ! Alors que les premières livraisons ont lieu depuis ce matin pour le grand public, la presse américaine a pu tester les nouveaux MacBook Air MacBook Pro 13,3" et Mac mini avec quelques jours d'avance et un bon nombre de journalistes et de youtubeurs nous livrent aujourd'hui leurs premières conclusions sur cette toute nouvelle génération d'ordinateurs. Ces conclusions sont globalement exceptionnelles, tout le monde ayant été impressionné à la fois par la puissance de la puce Apple M1 et par l'autonomie accrue qu'elle permet sur les ordinateurs portables, le tout en offrant une transition presque totalement transparente pour l'utilisateur.C'est bien simple : la puce Apple M1 permet une énorme envolée des performances, qu'elles soient brutes ou graphiques, souvent au point de titiller ou de dépasser celles du MacBook Pro 16". TechCrunch a réalisé de nombreuses mesures qui nous montrent que tout dépend comme toujours des usages. En compilant WebKit ou en décompressant Xcode, Matthew Panzarino est allé plus vite la puce Apple M1 que sur n'importe quel Mac équipé d'un processeur Intel, même le Mac Pro ! Et pour un export en 4K HDR sur Final Cut Pro, le MacBook Pro avec puce Apple M1 est allé trois fois plus vite que le modèle Intel et a légèrement battu le MacBook Pro 16"... Il est également allé trois fois plus vite que son prédécesseur pour un export en 8K, mais s'est fait largement doubler par le MacBook Pro 16" qui a profité de l'accélération matérielle de sa carte graphique dédiée Radeon Pro 5500M. L'évolution n'en est pas moins impressionnante.Cette énorme évolution de la puissance se fait d'ailleurs en silence, plusieurs journalistes pointant du doigt la relative discrétion et la parcimonie avec laquelle le ventilateur du MacBook Pro ou du Mac mini s'active. Pour ce qui est du MacBook Air, qui est dépourvu de ventilateur, le silence est bien sûr absolu. Cela se traduit en revanche par des performances moindres lorsque le Mac chauffe et doit se brider pour rester à des températures acceptables. Des performances moindres mais qui continuent tout de même de ridiculiser bon nombre de processeurs d'Intel... Et la compatibilité des applications ne semble jamais poser réellement problème, le recul dû à Rosetta 2 étant compensé par la hausse de puissance.Côté batterie, les testeurs se déclarent globalement très satisfaits par l'évolution que promet la puce Apple M1 : oui, il est bien question de plusieurs heures d'autonomie supplémentaire, que cela soit pour le MacBook Air ou pour le MacBook Pro qui va encore plus loin. Il est possible de dépasser 10 heures d'autonomie avec un usage généreux, et même 16 heures pour le MacBook Air voire 20 heures pour le MacBook Pro avec un usage très léger pour le processeur, par exemple la lecture de vidéos.Vous pouvez retrouver retrouver les tests de The Verge ( MacBook Air Mac mini ), de TechCrunch ( MacBook Air Mac mini ), de Engadget ( MacBook Air ), de AnandTech ( Mac mini ), de The Wall Street Journal ( MacBook Air et Pro ), de Wired ( MacBook Air ) ou encore de TechRadar ( MacBook Pro Mac mini ).Seuls points négatifs souvent soulevés dans les tests, la maniabilité toute relative des applications iOS de l'App Store qui n'ont pas été prévues pour fonctionner sur un Mac sans écran tactile, la webcam 720p des ordinateurs portables dont la qualité est jugée insuffisante, et quelques bugs ici et là dans les applications tierces qui seront sans aucun doute corrigés au fil des semaines et des mois. Les conclusions ne peuvent s'empêcher d'être dithyrambiques, beaucoup soulignant qu'il s'agit ici d'une première version destinée à des modèles d'entrée de gamme. À quoi aurons-nous droit sur un MacBook Pro 16", un iMac ou même un Mac Pro dans les deux prochaines années