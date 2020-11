Augmentation des délais pour les Macs avec puce Apple M1

Alors que les premiers Macs à être équipés de la puce Apple M1 sont officiellement disponibles aujourd'hui, les délais pour obtenir ces derniers ont considérablement augmenté sur l'Apple Store . Il est toujours possible d'obtenir le Mac mini standard avec seulement deux jours d'attente (le passage à 16 Go de RAM rajoute quatre semaines de délai...), mais il faut désormais entre une et trois semaines pour pouvoir mettre la main sur un MacBook Air ou un MacBook Pro 13,3" standard. Apple ne donne d'ailleurs étrangement pas de date précise, mais des fourchettes de sept jours. Si vous commandez un MacBook Air d'entrée de gamme aujourd'hui par exemple, il sera ainsi livré entre le 2 et le 9 décembre.Rappelons que les boutiques physiques d'Apple sont actuellement fermées ; il n'est donc pas possible d'éviter l'attente en optant pour un retrait en magasin. En revanche, les revendeurs disposent eux bien de stock disponible sans délai : vous pouvez retrouver les nouveaux Macs sans attente à Fnac ( MacBook Air Mac mini ), chez Boulanger ( MacBook Air Mac mini ) et chez Amazon ( MacBook Air Mac mini ).