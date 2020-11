Une première version bêta pour macOS 11.1

Une première version bêta de macOS 11.1 a été mise à la disposition des développeurs par Apple hier soir, une semaine après la sortie de la version finale de macOS 11.0 Big Sur . Apple n'a pas communiqué sur les changements apportés par cette future mise à jour, et cette première version bêta ne semble pas apporter de nouvelle fonctionnalité particulière, tout du moins au premier abord. Il s'agit sans doute d'apporter toute une série de corrections de bugs et d'optimisations pour le fonctionnement de ce système avec les premiers Macs embarquant la puce Apple M1 Si cette version bêta restera donc assez mystérieuse pour le moment, elle nous donne peut-être une indication sur l'avenir de macOS en terme de numérotation. Avec Mac OS X en 2001, puis OS X en 2012 et macOS 10 en 2016, c'est le second chiffre après le 10 qui donnait le numéro de version, et le troisième qui désignait les petites mises à jour paraissant tout au long de l'année. Le X ou 10 avait une valeur symbolique, désignant une famille de systèmes dans son ensemble et pas réellement un numéro de version. Avec macOS 11, Apple semble être revenue à une numérotation plus traditionnelle où c'est le deuxième chiffre qui désigne les mises à jour intermédiaires, le troisième pouvant alors être utilisé pour des correctifs mineurs. Voilà qui pourrait donc nous mener à macOS 12 dès l'année prochaine !