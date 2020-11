Le chargeur MagSafe double sera plus lent

Le chargeur MagSafe double ne sera pas aussi rapide que le chargeur MagSafe classique, a confirmé Apple en ajoutant une petite ligne dans la version américaine de la fiche technique de son futur accessoire. Alors que le chargeur MagSafe simple promet une recharge à 15 W, le modèle double se contentera de 11 W s'il est raccordé à l'adaptateur secteur de 20 W d'Apple, et il plafonnera à 14 W s'il est appairé à un adaptateur secteur d'un minimum de 27 W.À l'achat du chargeur MagSafe double, qui coûtera 149 € pour remplacer le chargeur MagSafe simple à 45 € et celui de l'Apple Watch à 35 € (on vous laisse faire l'addition), il faudra donc choisir entre l'adaptateur secteur de 20 W (conseillé par Apple pour l'iPhone 12) à 25 € et l'adaptateur secteur de 30 W plus volumineux à 55 € . Bien sûr, la vitesse de charge n'est pas l'aspect le plus important de la technologie MagSafe et rien ne vaut un câble Lightning pour une recharge rapide (voir à ce sujet notre test de l'iPhone 12 ). Beaucoup d'utilisateurs utilisant le chargeur MagSafe la nuit devraient donc se contenter d'un adaptateur secteur d'iPhone classique.