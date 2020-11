La commission de l'App Store passe à 15% pour les petits développeurs

Apple vient de faire une annonce absolument majeure pour les petits développeurs dont les applications sont présentes sur l'App Store : à compter du 1er janvier 2021, les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an sur la boutique d'applications d'Apple verront leur commission réduite à 15%. Cette commission divisée par deux s'appliquera sur les achats d'applications, les achats in-app et les souscriptions. La commission standard de 30% s'appliquera à nouveau en cas de dépassement du seuil.Pour de très nombreux développeurs, lede l'App Store sera une bouffée d'oxygène bienvenue., a déclaré Tim Cook.Tous les détails de ce nouveau programme seront dévoilés dans le courant du mois de décembre. Cette annonce survient dans un contexte compliqué pour l'App Store, dont les conditions et commissions sont régulièrement critiquées , la récente fronde d'Epic Games avec Fortnite étant emblématique mais pas isolée, alors que la Commission européenne a également lancé une enquête pour abus de position dominante.