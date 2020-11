Apple sort des Powerbeats... phosphorescents

Une nouvelle déclinaison des Powerbeats4 a été dévoilée et commercialisée par Apple cette semaine : réalisée en collaboration avec la designeuse Yoon, créatrice de la marque tokyoïte AMBUSH, elle est... phosphorescente ! Le vert de cette édition spéciale luit dans le noir, en références aux néons de Shibuya,Les fonctionnalités de ces PowerBeats AMBUSH Glow sont identiques à celles des Powerbeats classiques : on retrouve la puce Apple H1 avec la prise en charge de « Dis Siri », 15 heures d'autonomie et le connecteur Lightning. Livrés avec un étui de transport personnalisé et un autocollant phosphorescent (on ne se refuse rien), ils sont disponibles à 199,95 € sur l'Apple Store , contre 149,95 € pour les modèles aux coloris classiques.