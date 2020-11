Les puces Apple Silicon feraient économiser des milliards à Apple

Combien coûte la puce Apple M1 qui équipe désormais le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme et le Mac mini ? Beaucoup, beaucoup moins cher que les processeurs d'Intel, affirme Sumit Gupta , Vice-Président en charge de l'intelligence artificielle chez IBM. Notre analyste en herbe avance un coût situé entre 40 et 50 dollars pour la puce Apple M1, contre 175 à 200 dollars pour le Core i5 bicoeur de l'ancien MacBook Air et 225 à 250 dollars pour le Core i5 quadricoeur de l'ancien MacBook Pro.Si l'on rapporte cette estimation aux estimations de vente des ordinateurs portables d'Apple équipés de cette puce pour l'année 2020, qui seraient de 14 millions d'unités dont 60% pour le MacBook Pro, Apple réaliserait des économies de l'ordre de 2,5 milliards de dollars sur une seule année !Sumit Gupta admet que ses estimations sont réalisées avec une bonne dose de pifomètre, Apple ayant pu négocier des tarifs plus agressifs auprès d'Intel pour ses processeurs Core et les coûts de recherche et développement de la puce M1 étant totalement exclus du calcul. Il est aussi à noter qu'il est délicat de comparer directement le coût du processeur d'Intel et celui du SoC d'Apple, qui inclut notamment aussi la mémoire vive : il est ainsi probable que le coût de la puce Apple M1 s'approche plus des 100 dollars, mais en permettant à Apple d'éviter l'achat de RAM supplémentaire.Tout cela est très vague, mais on comprend bien l'idée : le développement des puces ARM bénéficie à l'ensemble des produits d'Apple et les volumes de Macs vendus sont suffisants pour que cette transition soit une véritable opportunité financière, tout en permettant à l'équipe de Johny Srouji de créer les puces les plus adaptées à ses besoins. Les premiers tests sont d'ailleurs unanimes : avec une puissance en forte hausse et une autonomie qui explose, tout en étant vendus moins cher, les premiers Macs dotés de la puce Apple M1 laissent leurs prédécesseurs loin derrière...