Démontage : le Mac mini Apple M1 est plein de vide

Les trois premiers Macs équipés de la puce Apple M1 ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs prédécesseurs mais le changement d'architecture a conduit Apple à faire des changements sur l'organisation interne de ses machines. Le premier démontage du Mac mini doté de la puce Apple M1 est signé Brandon Geekabit. Apple n'a pas voulu tout chambouler d'un seul coup et ça se voit : on retrouve de nombreux éléments de la génération précédente, comme la plaque métallique à dévisser, le grand ventilateur et le bloc d'alimentation situé sur le côté. En revanche, la carte mère et bien plus petite que sur les précédents modèles — et ce n'est pas seulement dû au retrait des barrettes de mémoire amovibles — et il y a désormais beaucoup de vide à l'intérieur de ce petit Mac.Apple a vraisemblablement souhaité faire au plus simple pour une transition en douceur, mais on sent bien qu'il serait assez facile de réduire encore l'encombrement de ce petit ordinateur. Il est possible qu'Apple prépare un Mac mini plus costaud pour remplacer le dernier modèle avec processeur Intel encore au catalogue, et donc que ce vide soit au moins partiellement comblé sur un futur modèle. On peut tout aussi bien imaginer qu'Apple se lance un jour dans la conception d'un "Mac nano" : en retirant le ventilateur comme sur le MacBook Air, en limitant un peu la connectique et en externalisant l'alimentation comme sur les ordinateurs portables, il serait possible de créer un ordinateur de bureau d'une compacité et d'une légèreté inégalée. De là à imaginer un ordinateur qui rentre dans la poche, il n'y a qu'un pas, mais l'iPhone est la preuve vivante que cela serait parfaitement possible.