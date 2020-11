De nouveaux records pour l'écran de l'iPhone 12 Pro Max

Chaque année, les spécialistes de DisplayMate analysent les écrans des nouveaux modèles d'iPhone et chaque année, ils ne tarissent pas de louanges sur les dalles utilisées par Apple. Et cette année ne déroge pas à la règle : les conclusions sur le test de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max sont dithyrambiques, le nouveau smartphone haut de gamme d'Apple parvenant à égaler ou dépasser les records du domaine dans onze catégories. Il est notamment question de respect des couleurs, de réflectance, de variation de luminosité selon l'angle de vision, de luminosité maximale...L'iPhone 12 Pro Max hérite du titre de meilleur écran pour smartphone, les résultats des différents tests étant qualifiés de. Samsung, qui conçoit les dalles OLED utilisées par Apple depuis l'iPhone X, continue donc de s'améliorer. Dans les faits, un oeil non averti ne constatera pas de grandes différences avec les dalles utilisées par Apple l'année dernière sur l'iPhone 11 Pro Max, qui avait d'ailleurs hérité du même titre : la technologie OLED est mature et les améliorations sont désormais marginales.