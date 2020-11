Les Macs M1 peuvent lancer des apps Windows via CrossOver

Les Macs dotés d'une puce Apple M1 ne sont pas compatibles avec Boot Camp et il n'existe pas (encore) de solution pour installer Windows sur les derniers MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et Mac mini. Une première alternative est déjà en route, et c'est CodeWeavers qui vient de l'annoncer : CrossOver 20 fonctionne désormais sur les Macs Apple Silicon et permet de lancer des applications Windows directement sur macOS.CrossOver n'est pas une machine virtuelle, mais un outil permettant d'émuler les applications sans que Windows soit installé. Et cela fonctionne via Rosetta 2, qui de son côté traduit les applications x86 à la volée ! L'équipe de CrossOver a publié la vidéo suivante qui nous montre Team Fortress 2 fonctionner sur un MacBook Air avec puce Apple M1. Il y a quelques ralentissements sporadiques, mais l'ensemble reste parfaitement jouable.Cette démonstration a été rendue possible par la version bêta de macOS 11.1 qui apporte des correctifs à Rosetta ; cette compatibilité de CrossOver 20.0.2 restera donc réservée aux développeurs tant que cette mise à jour intermédiaire de macOS ne sera pas sortie. Les applications Windows compatibles avec CrossOver, qui coûte 38 €, sont listées sur cette page