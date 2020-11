Apple dévoile ses Apple Music Awards 2020

Parce que c'est une manière comme une autre de promouvoir son service de streaming musical, Apple a lancé l'année dernière ses Apple Music Awards. La première édition avait récompensé Billie Eilish, Lizzo, FINNEAS et Lil Nas X à l'occasion d'une cérémonie qui s'était tenue au Steve Jobs Theater.Cette année, les Apple Music Awards 2020 seront virtuels avec une semaine d'événements qui débutera le lundi 14 décembre. Il y aura des concerts et représentations exclusives, des événements pour les fans et des interviews, sur Apple Music, la chaîne musicale Apple Music TV ainsi que sur l'application Apple TV.Le grand gagnant de cette année est le rappeur Lil Baby, qui se voit décerner le titre d'artiste de l'année, avec plusieurs milliards d'écoutes de ses titres et plusieurs titres de son album "My Turn" dans le haut des classements d'Apple Music. Les Apple Music Awards honorent également Megan Thee Stallion, révélation de l'année, alors que Taylor Swift reçoit le prix de compositeur de l'année. Le chanson de l'année est "The Box" de Roddy Ricch, dont l'album "Please Excuse Me for Being Antisocial" est également album de l'année.