GeForce Now arrive sur iOS... via Safari

Mise à jour 18:59 :

Dans la foulée du lancement de GeForce Now, Google Stadia a confirmé son arrivée prochaine sur iOS par le biais de Safari ; une version bêta sera lancée dans les prochaines semaines. Microsoft compte également lancer xCloud de la même manière en début d'année 2021.

Pas possible de se lancer facilement sur l'App Store ? Qu'à cela ne tienne ! GeForce Now vient de se lancer en version bêta sur iOS et iPadOS... directement sur Safari. Sur l'iPhone et l'iPad, il faut se rendre sur play.geforcenow.com puis créer un raccourci pour ajouter l'icône de GeForce Now à l'écran d'accueil, comme s'il s'agissait d'une application. Ensuite, il suffit de se connecter au service pour accéder aux jeux en streaming directement depuis le navigateur d'Apple. La version 14.2 d'iOS est requise.Le service de jeu vidéo à la demande de Nvidia permet d'accéder en streaming aux jeux de différentes plateformes (Steam, Epic Games, Ubisoft), de manière gratuite (durée de session limitée à une heure) ou payante, à 5,49 € par mois, pour un accès prioritaire, des sessions illimitées et la compatibilité ray tracing. GeForce Now sur iOS ne permet pas encore d'accéder à Fortnite, mais Nvidia annonce travailler main dans la main avec Epic Games pour la création d'une version tactile du célèbre jeu qui s'est fait bouter hors de l'App Store pour avoir tenté de contourner le système de facturation d'Apple. La sortie, annoncée pour bientôt, serait un sacré pied de nez envers Apple.Rappelons qu'Apple refuse les services de jeux vidéo en streaming sur l'App Store, Apple voulant contrôler chaque jeu individuellement avant sa publication sur sa boutique. En août dernier, c'est Microsoft avec xCloud qui a jeté l'éponge après plusieurs mois de développement. En passant directement par le navigateur, les éditeurs vont pouvoir totalement contourner l'App Store et son système de facturation. Si cette solution s'avère viable, Apple aura tout perdu dans cette affaire.