iOS 14.2.1 corrige des bugs sur les iPhone 12

Une mise à jour d'iOS spécifiquement destinée aux différents modèles d'iPhone 12 et 12 Pro vient d'être lancée par Apple : iOS 14.2.1 corrige trois bugs de jeunesse des nouveaux smartphones d'Apple. Apple cite un problème empêchant la réception de certains MMS, des problèmes de qualité audio lors de l'écoute avec des appareils auditifs Made for iPhone, et enfin le fameux problème d'écran verrouillé qui pouvait cesser de répondre sur l'iPhone 12 mini. La correction de ce dernier bug est un soulagement, le problème ayant pu faire penser à un défaut matériel.Si vous possédez un iPhone 12 ou 12 Pro, quelle que soit sa taille, vous pouvez donc installer iOS 14.2.1 dès ce soir. Comme toujours, vous retrouverez la mise à jour dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.