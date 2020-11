Vers un report du Black Friday au 4 décembre

🔴 #BlackFriday.



🗣 Frédéric Duval, DG d'@AmazonFrance : "Nous avons décidé de reporter la date si cela permet de rouvrir les #commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre. Et donc cette année, il aura lieu le 4 décembre".



📺 @TF1 #TF1. pic.twitter.com/F5RsDDYIic — TF1LeJT (@TF1LeJT) November 19, 2020

Le Black Friday, qui se tient le vendredi suivant la fête de Thanksgiving, a cette année lieu le 27 novembre. Tradition américaine très présente en France depuis quelques années, cette journée donne le top départ des achats des fêtes de fin d'année par la mise en place de nombreuses et importantes offres promotionnelles chez les revendeurs. Cette date pourrait plus ou moins coïncider avec la réouverture des commerces non essentiels, a priori prévue pour la fin de semaine prochaine, et le gouvernement veut éviter que cela se traduise par un afflux inconsidéré dans les boutiques physiques.Afin de permettre une réouverture rapide et dans de bonnes conditions sanitaires, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a négocié avec les grands acteurs du secteur de la vente en ligne pour obtenir un report des opérations promotionnelles. Avec un argument choc :. Déjà dans le collimateur de l'opinion publique, Amazon a préféré jouer le jeu. Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, a annoncé ce jeudi dans le journal télévisé de TF1 que l'événement serait reporté d'une semaine :Beaucoup de distributeurs avait déjà officieusement accepté de reporter leurs offres promotionnelles, mais le report du Black Friday à l'échelle nationale n'était possible qu'à la condition qu'Amazon n'en profite pas pour tout rafler. Ce décalage d'une semaine devrait permettre un redémarrage plus serein pour de très nombreux commerçants en France à l'approche des fêtes de Noël.