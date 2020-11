Big Sur : Apple confirme le bug des MacBook Pro 13'' de 2013 et 2014

Apple a officialisé, par le biais d'une fiche technique , l'existence du vilain bug qui touche certains MacBook Pro 13,3" de fin 2013 et de 2014 à l'installation de macOS 11.0 Big Sur . Cette nouvelle version du système d'exploitation du Mac poserait un problème bloquant l'installation de macOS en plein milieu du processus, les ordinateurs concernés se retrouvant alors bloqués sur un écran noir ou avec une icône affichant un panneau d'avertissement.Apple donne quelques conseils pour essayer de débloquer la situation : forcer l'extinction du Mac en pressant sur le bouton d'allumage pendant 10 secondes, déconnecter tous les périphériques, réinitialiser le SMC puis réinitialiser la mémoire NVRAM ou PRAM . Si cela ne suffit pas, Apple invite alors les utilisateurs touchés à se rapprocher de son SAV.Pour éviter tout problème supplémentaire en attendant un correctif, Apple a mis à jour la version 11.0.1 de macOS Big Sur sur ses serveurs (désormais numérotée 20B50 au lieu de 20B29) afin que celle-ci ne soit plus proposée aux utilisateurs de MacBook Pro 13,3" de fin 2013 et de 2014.