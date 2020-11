iFixit : les MacBook avec puce Apple M1 ont un intérieur familier

Après le Mac mini hier , c'est au tour du MacBook Air et du MacBook Pro avec puce Apple M1 d'être démontés, cette fois par iFixit . Si la puce Apple M1 est une révolution technologique, cela ne se traduit pas par un chamboulement de l'organisation interne des ordinateurs portables d'Apple. Au contraire, on sent qu'Apple a voulu limiter les risques en conservant des châssis identiques et un agencement similaire.Le MacBook Air avec puce Apple M1 se distingue toutefois assez aisément de son prédécesseur par l'absence de ventilateur. Pour un fonctionnement dans un silence absolu, Apple a en effet opté pour un refroidissement passif et le ventilateur a cédé sa place à une plaque métallique permettant d'éloigner la chaleur du processeur. La carte mère est logiquement réorganisée mais conserve la même forme que sur l'ancien modèle, et le reste de l'ordinateur évolue très peu.

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020 (Intel)

Du côté du MacBook Pro, Apple n'a pas changé de mécanisme de refroidissement — le ventilateur est d'ailleurs strictement identique à celui des modèles Intel. En dehors d'une réorganisation de la carte mère pour s'adapter aux particularités de la puce Apple M1, Apple n'a pas fait évoluer l'agencement du MacBook Pro qui reste extrêmement similaire aux anciens modèles.

MacBook Pro 2020 (Apple M1)

MacBook Pro 2020 (Intel)

Pour compléter ce démontage, iFixit nous offre également un coup d'oeil à la puce Apple M1, qui est visuellement un peu déroutante avec la mémoire vive qui n'est pas recouverte par la plaque métallique servant au refroidissement, qui semble comme coupée en deux.Si iFixit a été étonné de retrouver une organisation interne aussi familière pour ces nouveaux modèles de MacBook Air et de MacBook Pro, le site reconnaît que ce n'est qu'une apparence :