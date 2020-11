SFR dévoile ses forfaits et active la 5G... à Nice

C'est finalement SFR qui est le premier opérateur téléphonique français à proposer une offre 5G. Le premier réseau de France a été activé ce midi à Nice , l'opérateur au carré rouge promettant un lancement prochain à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Paris Ile-de-France et Marseille. Orange avait initialement promis un lancement dès le 18 novembre , mais l'opérateur historique a visiblement pris un peu de retard.SFR en a profité pour lever le voile sur ses forfaits compatibles. Les tarifs sont sans surprise plus élevés qu'avec la 4G, mais avec à la clé des quantités de données plus généreuses. La première offre intègre ainsi 80 Go de données pour 30 € par mois (tarif client box avec engagement de douze mois), et il existe un forfait avec une enveloppe de données illimitée, pour 80 € par mois en tarif préférentiel.Il est donc désormais possible de surfer en 5G depuis l'iPhone 12 en France, à condition d'habiter à Nice et de souscrire à un forfait adapté. Comme tous les opérateurs, SFR promet des débits jusqu'à dix fois plus rapides, une meilleure latence et une plus grande fiabilité en cas de sur-fréquentation du réseau.