Il existe un MacBook Air M1 avec 128 Go, pour l'éducation

Il existe un modèle de MacBook Air avec puce Apple M1 doté de seulement 128 Go de stockage. L'appareil, présent dans la liste des prix des ordinateurs d'Apple destinés au monde de l'éducation, a été déniché sur Reddit et son existence a été confirmée par MacRumors . Il est vendu sur une version spécifique de l'Apple Store éducation américain qui est destinée à l'achat de gros pour les institutions. Il est proposé à 799 dollars, soit 100 dollars de moins que le tarif éducation du modèle 256 Go, dont le prix pour le grand public est de 999 dollars.C'est une quantité de stockage très limitée, mais cette configuration peut avoir son intérêt pour baisser les coûts auprès d'utilisateurs ayant des usages modestes. On ne sait pas pour le moment si cette option sera amenée à être proposée en France et si elle sera à terme disponible pour les particuliers. C'est en tout cas un scénario qui s'est déjà vu !