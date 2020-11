Un Mac mini Apple M1 avec Ethernet 10 Gigabit ?

Il n'existe pour le moment pas de Mac mini avec puce Apple M1 doté de connectique 10 Gigabit Ethernet. Pour pouvoir profiter de ce connecteur réseau plus rapide, il faut choisir le modèle avec processeur Intel qui a été conservé au catalogue à 1 259 €, et l'option est à 115 €. En toute logique, Apple prépare un Mac mini Apple Silicon doté d'un tel connecteur et MacRumors en a trouvé la preuve dans la liste des cartes mères qu'Apple peut fournir à ses centres de réparation agréés. Il existe en effet plusieurs modèles de cartes mères compatibles, avec différentes variations de mémoire vive et de stockage, qui peuvent être commandées dès aujourd'hui.S'agit-il d'un modèle annulé à la dernière minute ou d'une future option dévoilée prématurément ? Nous n'en saurons pas plus pour le moment mais il est certain qu'Apple prépare un successeur avec puce Apple Silicon pour le Mac mini haut de gamme aujourd'hui doté d'un Core i5 hexacoeur. Si Apple veut éviter tout retour en arrière, on peut imaginer une connectique plus généreuse (quatre ports Thunderbolt) ainsi qu'une option pour grimper à 32 Go ou 64 Go de mémoire vive. L'intégration d'une future puce plus costaude (M1X ou M2X ?) pourrait également permettre de distinguer ce modèle du reste de la gamme...