La housse en cuir de l'iPhone 12 disponible à 149 €

La housse en cuir avec MagSafe d'Apple destinée à l'iPhone 12, qui avait été présentée le mois dernier en même temps que les nouveaux smartphones d'Apple, est enfin disponible sur l'Apple Store. Le tarif est de 149 € pour les trois tailles ( iPhone 12 mini iPhone 12 Pro Max ) et il y a quatre coloris pour chaque déclinaison : bleu baltique, rose agrume, havane et rouge.La housse est réalisée dans un, intègre une poche intérieure pour pouvoir glisser carte bancaire, et dispose d'une sangle assortie. Elle est compatible avec les chargeurs MagSafe mais Apple précise, comme pour ses autres coques en cuir, que des empreintes pourront apparaître sur le cuir au fil du temps.