Windows sur les Macs M1 ? Tout dépend de Microsoft...

Il n'est pas possible d'installer Windows sur un Mac équipé de la puce Apple M1. Les nouveaux ordinateurs d'Apple n'intègrent pas Boot Camp , qui permet d'installer le système d'exploitation de Microsoft sur une partition séparée, et il n'est pas non plus possible d'utiliser les outils de virtualisation comme Parallels ou VMWare, même à travers la moulinette de Rosetta 2. Il est possible d'utiliser Crossover même si c'est loin d'être idéal, et il existe également des solutions pour accéder à des machines Windows via le cloud. Mais bien sûr, de nombreux utilisateurs attendent de pouvoir lancer Windows, au moins de manière virtualisée, avant d'envisager l'achat d'un Mac Apple Silicon.Dans une interview donnée à ArsTechnica , Craig Federighi s'est montré plutôt rassurant sur le sujet : Apple n'a rien contre cette idée., a affirmé le patron de l'ingénierie logicielle d'Apple.Il existe une version ARM de Windows, mais cette version n'est pas proposée au grand public ; seuls les fabricants d'ordinateur y ont accès. Craig Federighi est donc clair : il suffit que Microsoft se décide à délivrer une licence de Windows ARM au grand public pour que les Macs avec puce Apple Silicon puissent le prendre en charge, en virtualisation tout du moins.Avec sa puce Apple M1 qui laisse loin derrière bon nombre de processeurs Intel supposément bien plus haut de gamme, Apple a impressionné et pourrait donner quelques idées chez les fabricants concurrents. Si cette sauce prend, l'arrivée de la version ARM de Windows n'est qu'une question de temps.