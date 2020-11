L'iPhone 12 Pro Max démonté par iFixit

Après le démontage des iPhone 12 et 12 Pro puis de l'iPhone 12 mini , c'est au tour de l'iPhone 12 Pro Max de passer sous les tournevis d'iFixit avec un désossage en bonne et due forme qui nous montre l'agencement des composants de ce grand modèle de smartphone. Alors que les modèles plus petits sont de retour à une batterie rectangulaire, l'iPhone 12 Pro Max intègre toujours une batterie en forme de L, la plus capacitaire de la gamme (14,13 Wh, contre 10,78 Wh pour les modèles 6,1"). On peut également découvrir les nouveaux appareils photos bien plus volumineux que sur les autres modèles, tout comme le Taptic Engine.Vous pouvez retrouver le démontage complet sur cette page . L'organisation interne de l'iPhone 12 Pro Max reste assez similaire à celle des autres modèles, avec de nombreux composants modulaires pouvant être aisément remplacés même si iFixit regrette l'usage de tant de modèles de vis différents. L'iPhone 12 Pro Max, comme les autres modèles de la gamme, écope d'une note de réparabilité de 6 sur un total de 10.