Une nouvelle télécommande alternative pour l'Apple TV

La télécommande tactile de l'Apple TV ne fait pas l'unanimité, même au sein des fournisseurs d'accès à internet qui fournissent le petit boîtier multimédia d'Apple dans le cadre de leurs offres. L'année dernière, le fournisseur suisse Salt avait présenté une télécommande alternative plus traditionnelle conçue en collaboration avec Apple. Une autre alternative va voir le jour en 2021 : Universal Electronics a dévoilé une télécommande Bluetooth qui présente des boutons physiques plus complets, y compris un bouton permettant d'invoquer Siri. L'accessoire est certifiéet intègre la puce d'authentification d'Apple pour un dialogue sans accroc avec l'Apple TV.Universal Electronics n'a pas précisé de tarif et pour cause, cette télécommande a été développée spécifiquement pour les fournisseurs d'accès qui pourront l'obtenir en marque blanche et apposer leur propre logo à la place de celui du fabricant. Une commercialisation pour le grand public ne semble pas au programme, mais qui sait...Profitons de cette annonce pour rappeler qu'une nouvelle Siri Remote est en préparation pour un futur modèle d'Apple TV attendu en 2021. Nom de code « T1125 », elle a été repérée au sein de tvOS et le journaliste Mark Gurman affirme qu'elle intégrerait la prise en charge de l'Ultra Wideband pour une géolocalisation précise. On ne sait pour le moment pas si Apple profiterait de ce petit ajout pour modifier l'ergonomie de sa zappette.