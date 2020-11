Black Friday : Apple va offrir des cartes cadeaux

Apple offrira des cartes cadeaux pour l'achat de certains de ses produits à l'occasion du Black Friday 2020. Apple vient de publier un peu partout dans le monde une page présentant ses offres promotionnelles à venir. Aux États-Unis, il sera ainsi possible de récupérer une carte cadeau de 150 dollars pour l'achat d'un MacBook Pro 16" ou d'un iMac 21,5", de 100 dollars pour l'achat d'un iPad Pro ou d'un HomePod, de 50 dollars pour l'achat d'un iPhone (SE, XR ou 11), d'un iPad mini, d'un Apple TV et de certains produits de Beats (Powerbeats, Powerbeats Pro, Solo3, Solo Pro et Studio3), et enfin de 25 dollars pour l'achat d'une Apple Watch Series 3, d'AirPods ou d'AirPods Pro. Les ordinateurs avec puce Apple M1 et l'iPhone 12 ne sont donc pas concernés. L'offre durera quatre jours, du vendredi 27 au lundi 30 novembre inclus.Cet événement commercial aura lieu ce vendredi 27 novembre partout dans le monde, mais beaucoup de distributeurs français ont accepté de décaler les festivités d'une semaine avec un lancement repoussé au 4 décembre pour ne pas perturber la stratégie de déconfinement avec la réouverture des commerces prévue pour le week-end prochain.Apple n'ayant pas publié de version française de son offre du Black Friday, il semble probable que l'opération soit bien repoussée au vendredi 4 décembre si elle a bien lieu. Si on en croit les offres mises en place chez nos voisins, par exemple en Italie en Espagne , en Belgique ou en Allemagne , les montants en euros devraient être calqués sur l'offre en dollars avec une carte cadeau maximale de 150 €. En revanche, on ne sait pas s'il s'agira de cartes cadeaux App Store & iTunes ou de cartes cadeaux valables directement sur l'Apple Store pour l'achat de produits ; cela diffère selon les pays et seuls les États-Unis bénéficient d'une carte cadeau unifiée , le solde du compte Apple ID pouvant depuis cet été être utilisé pour réaliser des achats sur l'Apple Store.