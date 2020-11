Un écran OLED pour un prochain modèle d'iPad Pro ?

L'année 2021 serait celle des écrans Mini-LED dans la gamme d'Apple, et de nombreuses rumeurs évoquent la possibilité qu'Apple commence sa transition avec l'iPad Pro durant le premier semestre, peut-être dès le mois de mars ou d'avril. Après la sortie de l'iPhone 12, l'iPad Pro devrait profiter de cette mise à jour à venir pour adopter deux autres nouveautés majeures : la puce Apple A14X, un dérivé aux stéroïdes de la puce Apple A14, ains que la prise en charge de la 5G dans les modèles cellulaires.Les écrans Mini-LED utilisent toujours une dalle LCD mais avec un système de rétroéclairage différent, basé sur une multitudes de zones pouvant être désactivées indépendamment les unes des autres. Les écrans Mini-LED sont ainsi capables d'afficher des noirs absolus comme sur les écrans OLED, même si ce n'est pas au niveau du pixel individuel, et ils évitent également le phénomène de rémanence en cas d'affichage prolongé d'une image fixe. Ces écrans ont également l'avantage d'être plus fins et économes en énergie, deux caractéristiques très importantes dans le cadre d'une tablette.Les écrans OLED, eux, disposent de pixels capables d'émettre leur propre lumière et sont donc ce qui se fait de mieux en terme de contraste. Ils sont très présents sur les smartphones (toute la gamme d'iPhone 12 en est notamment équipée), et ils font également le bonheur des cinéphiles sur les téléviseurs haut de gamme. Ils sont en revanche très peu présents sur les produits de taille intermédiaire, et le site coréen The Elec affirme qu'Apple compterait utiliser des dalles OLED conçues par Samsung et LG dans un futur modèle d'iPad Pro. Le Mini-LED ne serait donc qu'une étape vers l'adoption d'un écran OLED, et nos confrères évoquent un lancement dès la fin d'année 2021.Un tel calendrier serait extrêmement serré : on imagine mal Apple mettre à jour son iPad Pro deux fois dans la même année, alors que l'iPad Pro évolue généralement tous les 18 mois. The Elec se montre d'ailleurs prudent sur ses allégations, parlant déjà d'un possible report selon le rythme d'adoption du Mini-LED en début d'année. Si des dalles OLED sont bien en préparation pour succéder aux écrans Mini-LED attendus au printemps prochain, un lancement en 2022 semble en effet beaucoup plus probable.