Des déconnexions Wi-Fi inopinées pour le HomePod mini

Certains utilisateurs du HomePod mini se plaignent, sur Reddit ou les forums d'Apple , de problèmes de déconnexion à Internet pour leur petite enceinte qui leur indiqueet n'a plus accès à ses fonctionnalités. Redémarrer l'enceinte, en la débranchant puis la rebranchant au secteur, permettrait la plupart du temps de résoudre le problème mais il faudrait parfois passer par une réinitialisation du HomePod . Dans les deux cas, la solution serait temporaire et le HomePod mini finirait à nouveau par perdre sa connexion quelques heures plus tard.Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet. Tout laisse en tout cas à penser qu'il s'agit d'un problème logiciel qui pourra être corrigé par une mise à jour du logiciel interne du HomePod.