Macs M1 : faut-il opter pour 8 Go ou 16 Go de RAM ?

Les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 sont tous équipés de 8 Go de mémoire vive en standard, et Apple propose une option, facturée 230 €, pour monter à 16 Go. La DRAM utilisée par Apple pour la mémoire vive de ses nouveaux Macs est particulière : elle est directement intégrée à la puce Apple M1 dans le cadre d'une architecture unifiée permettant d'accélérer les transferts et donc les performances. Il n'est donc absolument pas possible de modifier la quantité de mémoire vive après l'achat des Macs équipés de la puce Apple M1 et il faut donc faire le bon choix au moment de la commande.Est-il pertinent de dépenser 230 € de plus pour passer de 8 Go à 16 Go de RAM ? Le youtubeur Max Tech a réalisé de multiples tests de performance entre deux MacBook Pro 13,3" équipés de cette fameuse puce Apple M1 : un avec 8 Go de RAM, et l'autre avec 16 Go. Et les résultats sont plus subtils que ce à quoi on pourrait s'attendre lorsque l'on a l'habitude des Macs avec processeur Intel.Dans plusieurs tests réalisés par Max Tech, la quantité de RAM embarquée a peu d'influence, voire aucune. C'est notamment le cas des mesures de performances de GeekBench ou de Cinebench. Dans Logic Pro, il est possible de monter à 93 pistes sur les deux modèles, sans différence en fonction de la quantité de mémoire vive disponible. Avec un export d'une vidéo 4K H264 sur Final Cut Pro, les deux machines ne présentent pas non plus la moindre différence de performance, et se permettent au passage de battre de quelques secondes un MacBook Pro 16" équipé d'un processeur Core i9 octocoeur, d'une carte graphique Radeon Pro 5500M et de 32 Go de RAM.Tout dépend cependant des tâches qui sont assignées et des encodeurs disponibles. Pour l'export d'une vidéo 8K RED RAW sur Final Cut Pro, le MacBook Pro équipé de 8 Go de RAM est plus de deux fois plus lent que celui disposant de 16 Go, qui présente d'ailleurs une nouvelle fois des performances très proches de celle du MacBook Pro 16" haut de gamme. Max Tech a constaté que durant l'export de la vidéo, le processeur du modèle doté de 8 Go de RAM ne tournait pas à plein régime, signe qu'il était limité par la mémoire vive.Dans de multiples autres tests, il existe bien une différence de performance entre les deux machines mais elle reste modeste. Pour une compilation sur Xcode par exemple, la différence n'est que de 10% (122 secondes contre 136 secondes). Dans Lightroom Classic, qui n'a pas été optimisé pour l'architecture Apple Silicon, un test d'export de photos a également montré une différence de l'ordre de 10%. Dans les deux cas, le résultat est assez comparable à celui d'un iMac 27" de 2020 doté de 16 Go de RAM.Vous l'aurez compris, la différence entre 8 Go et 16 Go de RAM peut être importante mais il faut avoir des usages exigeants pour que le manque de mémoire vive ait un impact notable dans les applications de productivité au quotidien. En clair, l'intégration de 8 Go de mémoire vive sur le MacBook Air , le MacBook Pro 13" avec deux ports ainsi que le Mac mini n'est pas un handicap pour le public auquel ces machines est destiné, et la question de la RAM se posera plus lorsque Apple mettra à jour des ordinateurs plus costauds comme les MacBook Pro haut de gamme ou l'iMac, a priori l'année prochaine . Si vous planifiez d'acheter un Mac Apple M1 et que tout cela vous échappe un peu, cela signifie sans grand doute que 8 Go de RAM suffiront amplement.Il convient de néanmoins de nuancer les conclusions de Max Tech sur deux aspects. Le premier est la propension de beaucoup d'utilisateurs à faire tourner de nombreux logiciels gourmands en RAM simultanément. Même si macOS gère la mémoire comme un grand et peut faire appel à un SSD très rapide pour délester temporairement la DRAM de certaines informations, le swap a forcément un impact sur les performances en cas de forte sollicitation alors qu'une dizaine d'applications sont déjà ouvertes. Le second concerne la pérennité de la machine : les logiciels qui seront utilisés dans cinq, six ou sept ans ne seront pas de la même trempe que les logiciels disponibles aujourd'hui. Si 8 Go peuvent suffire aujourd'hui, 16 Go ne seront peut-être pas de trop demain, d'autant plus si vos usages évoluent entre temps. Tout dépend donc de vos projets... et surtout de votre budget, l'option n'étant pas donnée.