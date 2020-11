Le HomePod mini, c'est presque fini pour Noël

Soit le HomePod mini rencontre un succès extraordinaire, soit Apple a des difficultés de production. Ou peut-être un peu des deux ? Quoi qu'il en soit, Apple ne parvient pas à produire suffisamment de ses petites enceintes et les délais ne redescendent pas sur l'Apple Store , au contraire même : il y a désormais un mois et demi d'attente et si vous commandez aujourd'hui sur la boutique en ligne d'Apple, il ne faut pas vous attendre à une livraison avant le 6 janvier. C'est cuit pour Noël !Si vous souhaitez aller plus vite, il y a encore des possibilités du côté des revendeurs et notamment à la Fnac où les délais sont actuellement de deux semaines ( blanc noir ) et où il est possible d'opter pour un retrait en magasin. Il sera peut-être aussi possible de réaliser des retraits immédiats en magasin dans les Apple Stores à l'occasion de leur réouverture attendue en décembre, mais Apple n'en a pas encore précisé les conditions.