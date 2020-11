Les MacBook Pro M2 et M2X au 2ème semestre 2021 ?

Après le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme en cette fin d'année 2020, c'est en 2021 qu'Apple ferait basculer le reste de sa gamme d'ordinateurs portables professionnels sur l'architecture Apple Silicon. Selon Ming-Chi Kuo , c'est au second semestre de l'année prochaine qu'Apple reverrait sa gamme de MacBook Pro, et le célèbre analyste affirme qu'Apple profitera de cette mise à jour pour mettre en place un nouveau design.On a eu l'occasion de le voir, les Macs équipés de la puce Apple M1 ont une organisation interne très proche de ce que l'on connaissait avec les Macs intégrant des processeurs Intel. Apple n'a pas voulu prendre de risque en rajoutant une refonte à un changement d'architecture, et cela permet d'ailleurs à ces nouveaux Macs d'offrir un design familier et rassurant pour leurs premiers utilisateurs. Les puces Apple Silicon devraient toutefois permettre à Apple de prendre plus de liberté en terme de design, et on peut notamment s'attendre à de nouveaux progrès en terme de compacité. Il a aussi beaucoup été question d'un passage de 13,3" à 14,1" , une évolution qui serait possible en rognant drastiquement sur les marges autour de l'écran.Ming-Chi Kuo ne donne pas plus de détails sur cette transition à venir, mais on devrait logiquement avoir une mise à jour pour l'ensemble de la gamme avec l'adoption de la future puce Apple M2 en entrée de gamme, et d'une déclinaison plus costaude (Apple M2X ?) sur les modèles 13,3" (ou 14,1") avec quatre ports Thunderbolt ainsi que les modèles 16". Plusieurs rumeurs ont également évoqué la possibilité qu'Apple adopte des écrans Mini-LED Il ne devrait pas s'agit des seuls Macs à effectuer leur transition sur Apple Silicon l'année prochaine : une des grandes stars de l'année devrait être l'iMac, le tout-en-un d'Apple qui pourrait bénéficier d'une refonte complète avec un ambitieux changement de design (lire :).