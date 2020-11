Un iPad 9 prévu pour la fin d'année 2021 ?

En septembre, Apple a présenté une toute petite mise à jour pour l'iPad 10,2" , qui est passé de la puce Apple A10 à la puce Apple A12 sans autre changement en terme de caractéristiques ou de design. Après l'iPad 8 cette année, Apple prévoirait de dévoiler l'iPad 9 l'année prochaine, selon l'analyste Ming-Chi Kuo qui précise que le lancement serait prévu durant le second semestre de 2021 mais qui ne donne pas le moindre indice sur la teneur de la mise à jour à venir.

L'iPad Air 4 et l'iPad 8, à l'échelle

Il est tout à fait possible qu'Apple, afin de conserver les coûts les plus bas possibles pour ce modèle d'entrée de gamme, ne fasse que mettre une nouvelle fois le processeur à jour avec l'adoption de la puce Apple A13 ou Apple A14 qui permettrait de gagner en puissance et en pérennité. Quelques évolutions complémentaires ne sont néanmoins pas à exclure, notamment au niveau des capteurs photos. Un jour ou l'autre, il faudra bien faire la grande bascule avec l'adoption d'un écran bord à bord et l'intégration de Touch ID sur le bouton d'allumage de la tablette, comme sur l'iPad Air 4. Mais il est fort probable qu'il soit encore un peu tôt.