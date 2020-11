Mac mini M1 : des difficultés avec le Bluetooth ?

La puce Bluetooth du Mac mini équipé de la puce Apple M1 rencontre-t-il quelques problèmes de stabilité ? Depuis sa sortie il y a un peu plus d'une semaine, certains utilisateurs se plaignent d'instabilités de la connexion sans fil, que cela soit avec des claviers, souris, écouteurs ou casques audio. Le Mac mini semble parfois perdre le fil momentanément, avec le son qui tressaute ou le curseur qui se bloque une fraction de seconde. On peut notamment le voir dans la vidéo publiée par Patrick Tomasso, et on trouve aisément d'autres témoignages sur le web, sur Reddit par exemple.Si le problème semble gagner une certaine exposition médiatique dans le cadre de la sortie de ces nouveaux Macs, certains utilisateurs se plaignent de bugs identiques sur les Mac mini équipés de processeurs Intel et il semblerait donc que ceci ne soit pas totalement nouveau. S'agit-il d'une faiblesse de la puce Bluetooth qui pourrait être restée identique d'une génération à l'autre, ou on l'espère d'un défaut logiciel pouvant être corrigé par une mise à jour de macOS ? Pour le moment, le mystère reste entier.